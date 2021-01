Nie żyje Arkadiusz Pacholski. Miał 56 lat

Za książkę "Pochwała stworzenia" dostał również Nagrodę Fundacji im. Władysława i Nelly Turzańskich z Toronto. Zawarte w niej eseje stanowiły krytyczny dialog z wielkimi artystami i myślicielami (jak Proust , Vincenz, Nietzsche a nawet Casanowa). We wszystkich swoich utworach Pacholski dopatrywał się istoty człowieczeństwa w wolnej i świadomej działalności twórczej. Motywem przewodnim jego prozy była polemika z manichejską wizją człowieka i świata.

Pacholski był także znanym w Kaliszu animatorem kultury, promotorem czytelnictwa i aktywistą miejskim. Kaliszanie często mogli spotkać go jeżdżącego na jednośladzie. Jako współzałożyciel i pierwszy prezes stowarzyszenia Rowerem do Nowoczesności, pisarz aktywnie przyczynił się też do rozbudowania lokalnej infrastruktury rowerowej.