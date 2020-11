(Nie) poradnik na trudne czasy – "Tata nie ma siły" Błażeja Staryszaka i Krzysztofa Wiśniewskiego

"Tata nie ma siły" to tylko z pozoru zapis rodzicielskiej niemocy przelany na kartki książki. W rzeczywistości to też rodzaj terapii dla ojców, którzy mogą czasami czuć, że ich udział w dorastaniu dzieci jest tylko pozorny i marginalny. W końcu często mówi się, że w najważniejszych i najtrudniejszych momentach życia dziecko woła mamę, tatę traktując jak koło – zapasowe lub "piąte u wozu". Tymczasem wpływ ojców na rozwój dzieci okazuje się nie do przecenienia. Może i jest inny niż wpływ matki, ale w żadnej mierze nie mniej znaczący.