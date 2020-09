Nie ma litości dla papieża z głazem. Manuela Gretkowska nawiązała do pedofilii

Nowa rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II jest szeroko komentowana i wyśmiewana. Po sieci krąży masa memów i przeróbek ze zdjęciem papieża dźwigającego wielki głaz, który lada moment ma wylądować w krwawej sadzawce. Dla gościa programu WP Newsroom, ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, to "widok ogromnego kiczu", rzeźba "przerażająca i śmieszna". Inaczej do sprawy podeszła Manuela Gretkowska, pisarka znana z niechęci do Kościoła i antykatolickich poglądów.