Nie będzie wojny? "Donbas ma być wiecznie ropiejącą raną"

dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. ucz. – Wydział Nauk Politycznych UW. Wykładał m.in. we Francji, na Ukrainie i w Chinach. Jego zainteresowania badacze skupiają się na polityce Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej UE. Wydał książkę "Contemporary Relations between Poland and Ukraine. The Strategic Partnership and the Limits Thereof".