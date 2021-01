Nawet 45 tys. zabitych i drugie tyle rannych. Katastrofa, która zapoczątkowała czystki etniczne

Akt pierwszy: Gölcük

Trzęsienie ziemi. Nagranie z Chorwacji

Wielki plan przebudowy

W praktyce oznacza to wyburzenie i budowanie od nowa. Trzysta tysięcy bezpiecznych budynków rocznie – to cel minimum ministerstwa środowiska i urbanizacji. Szacuje się, że w samym tylko Stambule taki los może spotkać aż trzy czwarte budynków. Wszystko po to, by oszukać przeznaczenie.