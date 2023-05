Nastolatki chciały być takie jak ona. Za zamkniętymi drzwiami rozgrywało się piekło

Mimo to Jannette latami wypiera swoje cierpienie. Przyzwyczaja się do tego, że matka co niedzielę powracając do kasety video z czasów choroby nowotworowej, okrutnie wypomina córce, że na wieść o jej diagnozie nie przejęła się i dalej śpiewała świąteczną piosenkę. Nie zważając na to, że miała wtedy dwa lata i nie rozumiała tego, co spotkało jej matkę.