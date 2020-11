Narodowcy chcieli podpalić mieszkanie. Nie wiedzieli, co się tam znajduje

Wydawnictwo Dwie Siostry piętnaście lat temu założyły trzy przyjaciółki (Joanna Rzyska, Ewa Stiasny i Jadwiga Jędryas). Nie miały biznesplanu, ale były uzbrojone w coś cenniejszego: matczyną intuicję, wiedzę i szacunek do małego czytelnika. Każda wydana przez nie książka, to ciekawe i starannie przygotowane dzieło, które można czytać na wielu poziomach. Dlatego sięganie po pozycje Dwóch Sióstr to przyjemność zarówno dla dziecka jak i rodzica. A kryzys wydawniczy omija je szerokim łukiem.