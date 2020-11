Jej mieszkanie ucierpiało w pożarze na trasie Marszu Niepodległości. Właścicielka przerywa milczenie

Chciałabym raczej, żeby stało się coś innego - żeby ta sprawa, choć trochę, zmieniła podejście ludzi, żeby stała się ważną lekcją. Nie będę potępiać samego Marszu, ani jego uczestników. Każdy ma prawo do swoich poglądów i do ich manifestowania. Sama w grupie swoich znajomych i krewnych mam ludzi, którym zdarza się uczestniczyć w takich manifestacjach. Mój kuzyn jest narodowcem i ciotka Stefana też. Dojrzała demokracja polega na poszanowaniu innych ludzi i ich poglądów, nawet jeśli są bardzo odmienne od naszych. Nie można zachowywać się w taki sposób. Nie można nawoływać do nienawiści.

Po południu przyszło do nas dwóch młodych ludzi ze Straży Marszu. Przepraszali nas za to, co się stało, tłumaczyli, że jest ich za mało, żeby panować nad wszystkim, co się dzieje w ramach tej imprezy, odcięli się od tego postępowania. Podałam im telefon, żeby Robert Bąkiewicz zadzwonił.

Ale już kilka godzin potem oświadczył oficjalnie, że nie popełnił przestępstwa i nie bierze odpowiedzialności za to, co się stało, opublikowali post nawiązujący do współpracy Stefana z Teatrem Rozmaitości Grzegorza Jarzyny, pisząc, że są ultralewakami... To jest słabe. Chciałabym więc tylko zaapelować do niego, żeby i on, i uczestnicy zachowywali się po chrześcijańsku. Może to naiwne podejście. Ale powołam się tutaj na śp. ks. Jana Kaczkowskiego, który podczas jednej z mszy, na której byłam, modlił się za ludzi "z prawicy i lewicy, by słuchali przekazu ewangelii, że należy bezwzględnie miłować i szanować drugiego człowieka". Tylko i aż tyle.