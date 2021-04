Najpiękniejsze książki dla twojego dziecka. "Jasnowidze" rozdane

Zobacz: Sukces Chylińskiej. Jej książka sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Poza nagrodą dla Niny Budzyńskiej międzynarodowe jury zdecydowało także o wręczeniu 3 równorzędnych wyróżnień dla książek " This is Not My Home"(Amerykańskich autorek Vivienne Chang i Eugenia Yoh), " Blue Car" (Oleksandra Shatokhina z Ukrainy oraz " Ślonskie abecadło"(Adama Skrzypca). Wyróżnienie specjalne otrzymała seria gier oraz książek do nauki języka migowego "Zamigaj mi!” autorstwa Oliwi Michniewski i Pauliny Szuścik.