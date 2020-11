Wystawili się na pośmiewisko. Memy z Marszu Niepodległości

W tym roku Marsz Niepodległości miał się nie odbyć ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia - w tym zakaz zgromadzeń. Ale i tak tłumy przemaszerowały ulicami Warszawy. Niestety wielu uczestników imprezy przyszło na nią wcale nie po to, by celebrować Dzień Niepodległości. Policja zatrzymała kilkaset osób, dochodziło do aktów wandalizmu i regularnej walki z funkcjonariuszami. Zdjęcia i filmy z 11 listopada wywołały ostrą reakcję internautów. Wielu Polaków, nie tylko znanych i lubianych, nie kryło oburzenia działaniami "patriotów" maszerujących przez Warszawę i siejących spustoszenie. W sieci szybko zarobiło się od memów i zabawnych fotomontaży, które piętnują karygodne zachowania.