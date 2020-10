Najlepsi szpiedzy Związku Radzieckiego

Szpieg w spódnicy. Olga Czechowa (1897–1980)

W sierpniu 1920 roku wyjechała do Berlina – bo nie akceptowała radzieckich władz. Nie znała języka niemieckiego, więc jedyną pracą, do której chciano ją zatrudnić, było rzeźbienie figur szachowych. A jednak już 7 kwietnia 1921 roku, zaledwie osiem miesięcy po przeprowadzce, odbyła się premiera filmu "Zamek Vogelöd" z Olgą Czechową w roli głównej. Jak to możliwe?

Dzięki swojemu nazwisku kobieta trafiła w kręgi rosyjskiej socjety W Berlinie. Podczas jednego z przyjęć spotkała członka rodziny Romanowów (jego tożsamości nigdy nie ujawniła), który uznał, że "ma twarz wprost wymarzoną do kinematografii" . Przedstawił ją wpływowemu producentowi Erichowi Pommerowi. Od tego momentu wydarzenia potoczyły się bardzo szybko – w latach 20. Czechowa wystąpiła w ok. 40 niemych filmach, a gdy w 1933 roku władzę objęli naziści, kariera Olgi… jeszcze przyśpieszyła.

Nikt nawet nie podejrzewał, że od 1922 roku ta filmowa diwa była uśpionym szpiegiem radzieckim. Olgę zwerbował jej brat Lew. W zamian za pomoc sowieckiemu wywiadowi Czechowa mogła sprowadzić do Berlina swoją córkę Adę. Sowieci upomnieli się o aktorkę pod koniec lat 30. Jako że Olga obracała się wśród najważniejszych osób w III Rzeszy, jej moskiewscy mocodawcy zażądali, by dostarczała najnowszych wiadomości i plotek krążących w otoczeniu Hitlera. W marcu 1945 roku agentka miała ustalić, czy nazistowscy dygnitarze nie rozpoczęli negocjacji z USA w sprawie separatystycznego pokoju.

W niemieckim mundurze. Nikołaj Kuzniecow (1911–1944)

W 1931 roku 20-letni Kuzniecow przeniósł się do Swierdłowska i rozpoczął pracę w radzieckiej służbie bezpieczeństwa. Rozpracowywał zatrudnionych w lokalnych zakładach produkcyjnych obcokrajowców. Bywał w domach swoich zagranicznych znajomych, podpatrywał ich codzienne życie, relacje pomiędzy członkami rodziny, a nawet sposób serwowania posiłków czy umeblowanie mieszkań . Z powodu upodobania do modnych ubrań zyskał przezwisko "dandys".

W roku 1938 trafił do Moskwy, polecony przez oddelegowanego na prowincję czekistę, który uznał, że doświadczony współpracownik przyda się w stolicy. Radzieckie dowództwo planowało, iż z biegiem czasu wyśle Kuzniecowa do placówki w Niemczech, ale zmieniło zdanie po ataku III Rzeszy na ZSRR . Kuzniecow, świetny narciarz, spadochroniarz i strzelec, miał trafić na front w szeregach batalionu powietrzno-desantowego. Ostatecznie jednak jego losy potoczyły się inaczej – ktoś na górze uznał, że zdolności szpiega przydadzą się gdzie indziej.

Kuzniecowa poinformowano, że zostanie umieszczony w oddziale partyzantów w lesie, niedaleko ważnego ośrodka administracyjnego. Odziany w mundur niemieckiego oficera miał tam jeździć w celach wywiadowczych. Przedtem jednak wysłano go do obozu szkoleniowego pod Moskwą, gdzie uczył się m.in. walki wręcz i cichego zabijania, a także powoli przeistaczał się w porucznika Paula Sieberta (prawdziwy Siebert przebywał w obozie jenieckim).

25 sierpnia 1942 roku Nikołaj z grupą partyzantów wylądował pod Równym, które w czasie wojny było stolicą Ukrainy. Wkrótce Kuzniecow zaczął pojawiać się w mieście i nawiązywać znajomości z niemieckimi oficerami. Poznawał ich w kasynie czy restauracji – przysiadał się do stolika i zaczynał rozmowę, gdy czuł, że sąsiad ma ochotę na pogawędkę. Często wybierał imprezujące towarzystwo, ponieważ podpici wojskowi byli bardziej wylewni. Żaden z nowo poznanych Niemców nie podejrzewał, że Paul Siebert, z którym tak miło spędzają czas, jest Rosjaninem (co ciekawe, Nikołaj nigdy nie był w Niemczech ani Austrii)!

Para w pracy i w życiu. Jelizawieta Mukasiej (1907–2008) i Michaił Mukasiej (1912–2009)

Choć zakończyli swoją szpiegowską przygodę pod koniec lat 70., to do śmierci obowiązywała ich tajemnica państwowa. Dlatego nawet we wspomnieniach, które spisali w ostatnich latach życia, nie ujawnili szczegółów przeprowadzonych przez siebie operacji. Wiadomo jedynie, że Mukasiejowie wkradli wiele tajemnic NATO. Za to chętnie dzielili się szczegółami życia codziennego. Okazało się, że po rosyjsku mówili tylko podczas spacerów w lesie.