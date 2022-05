Najdroższy polski obraz. Czy to jest nasza Mona Lisa?

Kluczem do odczytania tego obrazu jest renesans. Łempicka w swoich dziełach świadomie łączyła to, co nowoczesne, z tym, co starodawne. Klamrą spinającą te koncepcje jest styl klasyczny. O jej obrazach można przeczytać, że są "kunsztownie skomponowane i malowane ściśle według renesansowych i kubistycznych wzorców".