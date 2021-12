Najbardziej szokujące obrazy w historii. Ich autorzy byli ekskomunikowani, a nawet trafiali za kratki

24 dni odsiadki

Nieletnią była Tatjana von Mossig, córka mieszkającego w okolicy oficera, do której dotarły wieści o zamieszkaniu w miasteczku malarza i jego muzy. Para pozwoliła dziewczynie przenocować u siebie w domu, później rzekomo starając się o to, by wróciła do babki, do Wiednia, jednak było już za późno.