Najbardziej przemilczana zbrodnia na świecie. Sekretny ośrodek w lesie dla kobiet, które przeszły piekło

W grudniu 2015 r. jej mamie i rodzeństwu udało się do niej dołączyć. W schronisku zapewniono im wszystkim opiekę lekarską i psychologiczną. Rojian mogła chodzić do szkoły. Dostawali także kilkaset euro miesięcznie na własne, drobne wydatki. Ale to nie jest ta historia ze szczęśliwym zakończeniem. Przynajmniej jeszcze długo go nie będzie.