"Nachuizm". Rosyjska filozofia życia, która nakazuje poparcie dla Kremla i wojny

Benedyczak: - W Rosjanach jest przekonanie, że ich życiem rządzi fatum. Że są tylko listkiem na wietrze historii. To wszechmocna władza decyduje, a my jesteśmy bezsilni. To jest nawet pociągające. Oni tam na Kremlu walczą, a my tu, biedni, nieważni, na dole, nalejmy sobie stakan wódki i napijmy się, bo przecież nic nie możemy i nie mamy na nic wpływu. To jest bardzo wygodne, ale potem przychodzi bestialska wojna i wtedy okazuje się, że taka filozofia jest po prostu chora. Czas, aby Rosjanie wyszli ze swojej strefy komfortu i obojętności. Sankcje powinny uderzyć w każdego Rosjanina.