Na Mariusza Szczygła wylały się pomyje. Dziennikarz pokazał, jakie dostaje wiadomości

- Spójrzcie, po raz kolejny moja metoda na hejterów sprawdza się - zaczyna swój ostatni post Mariusz Szczygieł. - Już kiedyś dawałem wam przykład faceta, który mnie obraził, spytałem go więc tylko: "A to my jesteśmy po imieniu?". Na co napisał: "Przepraszam pana".