Na Maję Staśko wylał się potężny hejt. Wyjaśniła, co dokładnie powiedziała

Pojawia się jakaś chora konkurencja: kto więcej przeczytał, kto ma więcej książek, kto miał lepszych rodziców, którzy namawiali go do czytania. Jakby liczyła się ilość, a czytanie to była rywalizacja, by pokazać, kto jest lepszy. Czytanie ma służyć wielu celom - ale jeśli jest nim wywyższanie się i pogarda do innych ludzi, to jest to bez sensu. To lepiej kupić sobie jakiś luksusowy samochód albo zegarek.