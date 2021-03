Muzeum przekroczyło granice? "Nieprawdopodobne zdziecinnienie"

Pewien Warszawiak wybierał się do Muzeum Woli, więc bacznie śledził profil społecznościowy instytucji. Zdziwił się, kiedy zobaczył na nim zdjęcie czworonogów, które zostało podpisane "tych dwoje już wybrało swoje ulubione miejsce na wystawie". Co takiego go zaniepokoiło?

- Zapytałem, jak obecność zwierząt w muzeum ma się do reżimu sanitarnego i co z alergikami, mającymi poważne uczulenie na sierść – relacjonował przebieg bulwersującej go sprawy - Dostałem odpowiedź, z której przebija nieprawdopodobne zdziecinnienie i brak szacunku – stwierdził. - Odechciało mi się iść do muzeum, którego współwłaścicielem jestem jako mieszkaniec Warszawy.

Mężczyznę to tak zbulwersowało, że postanowił nagłośnić sprawę w lokalnych mediach. - Sam przez wiele lat miałem psa, zanim nabawiłem się alergii, ale w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby zabierać go do muzeum - opowiadał. - Co to znaczy, że "niektóre ciężko znoszą rozłąkę"? Ich właściciele nie chodzą do pracy? Nie wychodzą bez nich z domów? Wydaje mi się, że muzea przekroczyły granicę, za którą kończy się sympatia do zwierząt, a zaczyna dziecinada i brak szacunku dla drugiego człowieka.