Monstrrrualna erudycja. Tego nie dowiesz się w szkole!

Niezwykle popularna seria książek "Monstrrrualna erudycja” wraca do sprzedaży! Nowe wydanie już w księgarniach na terenie całego kraju. To cykl, który sprawia, że nauka nie musi być nudna.

Dzikość, brutalna siła, bestialstwo, zwierzęcy spryt... Kiedy ludzie chcą miotać na siebie obelgi, zaraz sięgają po „zwierzęcy” arsenał. Nauka o zwierzętach kryje również niemiłe niespodzianki. Co na przykład można myśleć o dziwacznych określeniach, jakie naukowcy nadają naszym czworonożnym pupilkom? Rzadko kiedy można zdołać coś z nich zrozumieć i brzmią one nieznośnie dla naszych uszu.

Przykro to mówić, ale właśnie najbardziej nieznośne cechy zwierząt wywołują w nas niezdrową fascynację. Dlatego zrozumiałe jest, że nie ma miejsca w książce na puchate milusie pupilki. Są też stworzenia zimne i oślizgłe, o ogromnych zębiskach. Są takie, które wysysają krew innych stworzeń i żyją w strasznych miejscach. Słowem, są NIEZNOŚNIE OHYDNE. Dziwne, ale o tym właśnie traktuje książka – Nieznośna natura to obrzydliwe sprawy, o których 99 procent nauczycieli nie chciałoby uczyć swoich uczniów nawet w najkoszmarniejszych snach.

Taaak... lekcje fizyki bywają nudne. Zwłaszcza dotyczące elektryczności – te potrafią być WSTRZĄSAJĄCO nudne. Zapewne i kosmita zanudziłby nimi swój podwójny czułkomózg. No cóż, jeśli fizyka sprawiała przykrość, lektura tej książki powinna odmienić nasze życie. Jej strony aż drżą od porażających faktów dotyczących elektryczności we wszystkich jej odmianach oraz wstrząsających historyjek, a to o uczonym porażonym piorunem, a to o chirurgu rażącym wstrząsami elektrycznymi chore ludzkie serca, a to o naukowcu, który zabił, żeby zdobyć przewagę w dyskusji. Komu więc są potrzebne nudne lekcje, skoro mamy Monstrrrualną Erudycję i Wstrząsającą elektryczność?