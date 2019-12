Czas na dziewczynę! Pojawiła się nowa książka o Asteriksie i Obeliksie

W Polsce ukazał się 38. tom przygód Asteriksa i Obeliksa pt. Córka Wercyngetoryksa i na dobre zagościł już w domach czytelników. Długo oczekiwany album to również ukoronowanie tegorocznego jubileuszu Asteriksa – 60 lat od stworzenia postaci przez Goscinny’ego i Uderzo!

Zgodnie z tradycją przemienności tym razem przygoda Asteriksa i Obeliksa zaczęła się w sercu słynnej galijskiej wioski. Po podróży do Włoch w 2017 roku z albumu Asteriks w Italii, nastąpił powrót do Armoryki na spotkanie, które wstrząsnęło wojowniczą osadą!

CZYJA TO CÓRKA?

Jeśli Asteriks i Obeliks myśleli, że będą mogli sobie spokojnie odpocząć po poprzedniej podróży, to byli w błędzie! Tajemnicza nastolatka, eskortowana przez dwóch wodzów Arwernów, przybyła do wioski. Obecność w wiosce nieugiętych Galów tej niepodobnej do innych nastolatki wywołała mnóstwo międzypokoleniowych niesnasek... Cezar i legioniści szukają jej nie bez powodu: w wiosce mówi się, że ojcem dziewczyny miałby być... sam wielki Wercyngetoryks, niegdyś pokonany w Alezji!