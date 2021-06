"Moje życie jest moje". Wizyta w klubie swingersów

– Mamy trójkę dzieci – powiedziała. – Natalię, Kubę, Mateuszka. Natalka jest najstarsza, ma już szesnaście lat i ostatnio mówi: "Mama, chodź z nami na dyskotekę". Strasznie się ucieszyłam, że córka mi ufa, że ma taką fajną matkę. Ale potem koleżanka uświadomiła mi, że to chodziło o to, żebym ich zawiozła na dyskotekę. Potrzebowali niepijącego kierowcy. I tak się cieszyłam. A syna mam sportowca. Ciągle łamie albo obija sobie palce, bo w siatkę gra, muszę latać do apteki po bandaże. Najmłodszy to synuś mamusi. Jak byliśmy na plaży i zdjęłam stanik, to powiedział: "Mama, weź przestań, siarę robisz".