"Moja nitka". Rozrachunek Marii Pakulnis. "Byłam psychicznie dręczona, dziś nazwałabym to mobbingiem"

Na początku jej pierwszego sezonu w tym teatrze poprosiła mnie do swojego gabinetu i powiedziała: 'Podobno już nie chcesz grać w teatrze'. Zdębiałam, kochałam to miejsce, przez kilkanaście lat zagrałam w nim mnóstwo wspaniałych ról. [...] ‘Kto ci to powiedział?’ - zapytałam ją. ‘A tak się mówi'- skwitowała. Wyobrażasz sobie? Pomijając to, że wcześniej byłam uwikłana przez swojego męża, że pracuję tylko z nim, to jeszcze w tym momencie, kiedy najbardziej potrzebowałam pomocy i pracy, ktoś mnie tak gnoi. [...] Przez 40 lat pracy nigdy nie zetknęłam się z kimś takim. [...] Nawet jeżeli byłabym niedobrą aktorką, to nie jest powód, by się tak pogardliwie wobec mnie zachowywać" - wspomina.