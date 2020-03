"Mister Miracle" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

"Vision" mocno mnie rozczarował, więc po "Mister Miracle" nic sobie nie obiecywałem. Zwłaszcza, że to kolejny komiks Toma Kinga okrzyknięty arcydziełem. Zaskoczenie było tym większe. Nie mówiąc o wzruszeniu.

Niezbędny kontekst. Tytułowego bohatera stworzył w latach 70. legendarny Jack Kirby w ramach "Czwartego świata". To cykl poświęcony zmaganiom Nowych Bogów, mieszkańców zwaśnionych planet: Nowej Genezy rządzonej przez Wszechojca i Akopolips pod jarzmem Darkseida – zła wcielonego, kosmicznego Hitler, nazwijcie go, jak chcecie.

W "Mister Miracle" King obiera ten sam kurs, co w "Vision". Bierze drugoligowca (tym razem z DC) i w oparciu o jego uniwersum tworzy niestandardową, jak na trykociarza, historię. Jasne, są tu "majtki na spodnie" i cały ten kram. Ale to tylko punkt zaczepienia, pretekst do opowiedzenia czegoś znacznie bardziej głębszego i złożonego.