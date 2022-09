Miś Paddington pożegnał królową Elżbietę II. Kilka miesięcy temu nagrali razem skecz

Wtedy lokaj przypomniał o koncercie, który miał się zacząć lada chwila. Królowa rozpoczęła go, wystukując (srebrną łyżeczką!) rytm hitu "We Will Rock You". Paddington podziękował Elżbiecie za wszystko. Trzy miesiące później, niemal tymi samymi słowami, słynny miś pożegnał królową już na zawsze.