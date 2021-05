Zamęczano go pytaniami o orientację Wojewódzkiego, Piaska i Kammela

Jak na razie z krytycznej wypowiedzi Witkowskiego mainstream wyłapał głownie to, że pisarz-gej podziwia fizyczność wokalisty i mógłby się z nim umówić (szczególnie, gdy obaj byli młodsi): "Ja zawsze Piaska kochałem za jego wygląd. Uważałem go za wielkie ciacho" - stwierdził autor "Lubiewa". - "Uważam, że szczyt jego atrakcyjności erotycznej to był występ na Eurowizji i zawsze mi się bardzo podobał"- dodał, komentując jego blond pasemka. A to z kolei zainspirowało kolorową gazetę do telefonu, w którym pisarz potwierdził swoje uwielbienie dla Andrzeja Piasecznego.