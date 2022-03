Putin kontra memy. Największa machina internetowa pokonana

Najlepszy, bardzo wczesny przykład to opowieść o "Duchu Kijowa" - lotniku, który miałby dokonywać cudów na kijowskim niebie, zestrzeliwując bardzo dużo rosyjskich samolotów. To była oczywista nieprawda, opowieść stworzona przez kogoś na Zachodzie, ale nikomu to nie przeszkadzało, wszyscy potrzebowali takich mocnych historii o dobrych bohaterach. Dobry jest też przykład memu o Romach, którzy rzekomo ukradli Rosjanom czołg – nie ma nawet sensu dochodzić, czy to prawda, czy fake news. To po prostu wspaniała opowieść i coś, co ośmiesza agresorów i podbudowuje morale. Nieco podobnie jest z dużo bardziej dramatyczną historią o Wyspie Wężów, która od początku stała się żywym mitem, a potem zaczęły się pojawiać jej kolejne rozdziały. Nie wiadomo dziś do końca, które z informacji o obrońcach tego miejsca są prawdziwe, ale to w sumie nie ma znaczenia – zostali bohaterami tej wojny, a ich wulgarny komunikat – jednym z jej mott.