Melodia dalej brzmi

Nowa powieść autorki bestsellerów, nazywanej „królową suspensu”, o zaginionych miliardach, niesławnym finansiście i ludziach, którzy za wszelką cenę chcą poznać prawdę... Lane Harmon, asystentka słynnej projektantki wnętrz i mama pięcioletniej Katie, często bywa w domach bogaczy rezydujących w Nowym Jorku czy uznawanych za prestiżowe rejonach sąsiednich stanów. Lubi swoją pracę, czerpie satysfakcję z odgadywania i spełniania oczekiwań swoich często bardzo wymagających klientów. Przyjęcie przez jej szefową Glady Harper zlecenia na urządzenie skromnego szeregowego domu w New Jersey w pierwszej chwili wydaje się zaskakujące, jednak wkrótce się okazuje, że chodzi o nowe miejsce zamieszkania żony Parkera Bennetta. Parker Bennett zniknął przed dwoma laty... wraz z pięcioma miliardami dolarów z zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego. Na Karaibach znaleziono pustą, rozbitą łódź, którą samotnie wypłynął na morze. Popełnił samobójstwo, czy upozorował swoją śmierć? Mimo upływu czasu jego nazwisko wciąż pojawia się w gazetach, ponieważ zarówno władze federalne jak i oszukani klienci chcą znaleźć ukradzione pieniądze oraz samego Parkera Bennetta, jeśli nadal żyje. Lane jest pod wrażeniem godnej postawy pani Bennett i jej szczerej wiary w niewinność męża. Ulega też urokowi ich syna Erica, który próbuje walczyć z niesławą, jaka z powodu zniknięcia ojca okryła ich nazwisko. Lane nie chce przyjąć do wiadomości, że zbliżając się do rodziny Bennettów wystawia nie tylko siebie, ale i córkę na wielkie niebezpieczeństwo... Clark rozgrywa tę historię po mistrzowsku! „Daily Mirror” Powinni sprzedawać tę książkę z ostrzeżeniem: jak zaczniesz czytać, to będziesz musiał skończyć, nie ważne, która będzie godzina! „USA Today” Clarka napisała opowieść o kradzieży tożsamości, zemście i morderstwie. To thriller, który zmusza do myślenia. Booklist Mary Higgins Clark – nazywana Królową Suspensu – jest najlepiej sprzedającą się autorką tego gatunku powieści w USA. Tylko tam wydrukowano ponad 45 milionów jej książek. Powieści Clark są międzynarodowymi bestsellerami.