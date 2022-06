Meghan i Harry wracają. Czy William przywita ich z otwartymi ramionami?

Brytyjską maszynę mediową. Według jej zasady royalsi są po to, by zapełniać strony, by ludzie o nich czytali. Meghan nie rozumiała, że przez miesiąc będzie czarną owcą Windsorów, a przez następne dwa miesiące będzie ideałem młodej Amerykanki, która tchnęła nowe życie w monarchię. Gazety robią wszystko, by się sprzedać, działają na wysokim C. Taka jest zasada działania mediów: "do góry naszych bohaterów, a potem ich strącamy, jak są na dole, to ich wyciągamy". Bo nie o to chodzi, by zabić króliczka, ale trzeba go gonić.