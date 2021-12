Mąż Rodowicz nie wiedział, co go czeka. "Wylegiwał się w wannie z cygarem"

Maryla Rodowicz przyznała również, że mąż udzielał jej "lekcji ekonomii". Zamożny przedsiębiorca uświadamiał jej, że jest "takim samym produktem jak proszek do prania". To dzięki niemu na początku lat 90. zaczęła wydawać swoją muzykę na płytach CD, by nie być w tyle za innymi. Dostała też radę, której najwyraźniej nie wzięła sobie do serca lub zapomniała przed wzięciem udziału w kręceniu filmy "Maryla. Tak kochałam".