Kiedy matura 2020? Znamy termin egzaminu dojrzałości oraz ósmoklasisty

- Dziś mamy dzień, w którym maturzyści kończą swoje nauczanie w szkołach. Dziękuję nauczycielom, którzy włożyli trud w przygotowaniu uczniów do egzaminu - zaczął Dariusz Piontkowski.

Na samym wstępie minister rozwikłał kwestie dalszego nauczania w trybie zdalnym i ewentualnego powrotu do szkół.

- Zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności szkół. Ograniczenie przesuwamy aż do 24 maja - ogłosił.

Matura 2020. Kiedy się odbędzie?

Dowiedzieliśmy się także, że tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą trwać do końca czerwca. Warto zaznaczyć, że odbędą się one wyłącznie w formie pisemnej. Matury ustne zostają odwołane. Wiemy również, że od 16 do 18 czerwca będą przeprowadzane egzaminy dla ósmoklasistów. Przy okazji pojawiły się informacje dotyczące terminu podania wyników maturalnych oraz egzaminów poprawkowych.