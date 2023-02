Masakra w Alpach. Góry to jeden wielki cmentarz

Dzieją się oczywiście w nieco innej scenerii. Alpy są o wiele rozleglejsze od Tatr, ale niższe od Himalajów, mają własną specyfikę krajobrazową. Ale to tylko tło. Bo tak naprawdę najważniejszym elementem tych historii są ludzkie postawy, ambicje, najróżniejsze emocje, od zazdrości i potrzeby rywalizacji do empatii. Do tego dochodzi oczywiście polityka, sprawy na granicy kryminału, zawiść i oszustwa. No i jest jeszcze jedna różnica - kraje alpejskie naprawdę mocno żyją tym wszystkim, co się dzieje w górach. To jest zupełnie nieporównywalne do Polski, gdzie góry są jednak bardzo... lokalne. No, może gdyby u stóp Rys rozbił się zagraniczny rejsowy samolot, byłoby o tym głośno w całym kraju, ale poza takimi spektakularnymi sytuacjami, to co dzieje się w Tatrach z reguły obchodzi tylko ludzi na Podhalu.