Masakra sprzed 62 lat zmieniła literaturę faktu. "Z zimną krwią" do dziś budzi kontrowersje

Opowieści współwięźnia podziałały na wyobraźnię Perry'ego Smitha i Richarda Hickocka. Po wyjściu na wolność para recydywistów pokonała 640 km, by zapukać do drzwi bogatego farmera i w łatwy sposób zgarnąć fortunę. Być może, gdyby Clutter rzeczywiście trzymał w domu pieniądze (w rzeczywistości nie miał nawet sejfu), nie doszłoby do tragedii, o której pamięta się do dziś za sprawą książki Trumana Capote pt. "Z zimną krwią"?