Marta Manowska pokazała, co czyta. "Powinno się mnie nie wpuszczać do księgarni"

Marta Manowska pokazała kolekcję książek

Dziennikarka opublikowała zdjęcie książek. Widzimy na nim m.in. "Imię róży" Umberto Eco i "Nienasyconego" Witkiewicza. "Poszłam po jedną nową książkę Jakuba Żulczyka. No i tak. A miałam czytać dalej Dostojewskiego i 'Księgi Jakubowe'" - napisała w poście. "Powinno się mnie nie wpuszczać do księgarni. Nigdy jeszcze nie miałam tyle książek do przodu, które chciałabym przeczytać" - podsumowała Marta Manowska.