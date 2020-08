Zapytał znajomą, czy słyszała o "ideologii LGBT". Odpowiedź nie zaskoczy

W Warszawie, 7 sierpnia, miały miejsce demonstracje przeciwko zatrzymaniu aktywistki LGBT+, Margot. Policja aresztowała na kilka godzin około 50 osób, które - jak relacjonowała na Twitterze posłanka Magdalena Biejat - nie dostały od razu pomocy prawnej. Do zatrzymań doszło po fali protestów, jakie przetoczyły się przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat w Warszawie. Początkowo manifestacje miały miejsce przed siedzibą Kampanii Przeciwko Homofobii, gdzie przyjechała policja, by aresztować Margot.

"Władza mówi: masz prawo wkładać rękę pod kołdrę swojemu rodakowi. Masz prawo kontrolować jego najintymniejsze przeżycia i uczucia. Masz prawo go ranić. My też to robimy i upoważniamy cię do tego. Zresztą nie jest człowiekiem. Walka o kość źle się skończy! Będziemy brzydzić się sobą nawzajem. O to chodzi Kaczyńskiemu" - pisze wprost.