Mariusz Szczygieł ma powody do radości. Użył ulubionego określenia Beaty Szydło

Wśród wymalowanych haseł były: "Za PiS-u nie umrę", "PiS do pisuaru", "Wolność", "Lex wszystko", "8 lat w cyrku wystarczy". Na niektórych pojawił się wizerunek premiera z długim nosem i dopiskiem "Kłamca". Dostalo się też Andrzejowi Dudzie, który znalazł się na transparencie z hasłem "To nie prezydent. To ideologia".