Mariusz Szczygieł cieszył się z wyników wyborów. "Nigdy nie będziesz Polakiem"

Wkrótce reporter od części internautów dowiedział się, że ani on, ani jego koledzy z teatru "nie są Polakami". Postanowił się do tego odnieść. Na Instagramie zamieścił zdjęcie neonu z napisem "Nigdy nie będziesz Polakiem". To praca Huberta Czerepoka, cytat stadionowy wymierzony przeciwko zagranicznemu piłkarzowi z polskim obywatelstwem.