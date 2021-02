Pisarz Marek Halter pobity we własnym domu. Wstrząsająca relacja

"Zasnąłem na krześle, robiąc korektę do następnej książki, kiedy wyczułem obecność i zobaczyłem zakapturzonego mężczyznę nade mną, a drugiego w drzwiach” - wyjaśniał w "Le Figaro" okoliczności zdarzenia.

Kiedy artysta zapytał obcych mężczyzn, co robią w jego domu, jeden z nich kopnął go dotkliwie kilka razy i powiedział: "Jeśli będziesz krzyczeć, nie żyjesz”. Przestępcy niczego nie ukradli: "Wyjęli i zostawili moją kartę kredytową na stole, żeby pokazać, że nie to ich interesuje. Zabrali jednak moje klucze, jakby zamierzali wrócić."