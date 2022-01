Marcin Kostrzyński zebrał więcej, niż zakładał. Pomoc fanów przeszła jego oczekiwania

"Zdecydowałem się zakończyć zrzutkę, ponieważ zebrałem już znacznie więcej, niż oczekiwałem. Chciałem podziękować wam za wsparcie. Za to wymierne, materialne. Ale przede wszystkim za wasze zaangażowanie i to, co pisaliście w komentarzach. Zyskałem coś znacznie cenniejszego niż środki na samochód. Mam poczucie, że to, co robię, jest ważne nie tylko dla przyrody, ale również dla wielu ludzi. To bezcenny kapitał. Tego nie da się kupić za żadne pieniądze. Nic nigdy tak bardzo mnie nie zbudowało, jak ta spontaniczna akcja" – napisał z nieskrywanym zadowoleniem.