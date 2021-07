Mama Anaid o "Zatoce świń". Uderza w HBO i "pełną kłamstw" książkę

– Historie ofiar "Krystka" również są pozmieniane i to w taki sposób, że pokazane są w innym świetle. Dwie dziewczyny mi o tym pisały i rzeczywiście ich relacje się różnią od zeznań. Pani Bożena mówiła, że to musi być takie, żeby było ciekawe. To przykre, bo bardzo jej zaufałam. (…) Do momentu, aż zobaczyłam wywiad w "Wysokich Obcasach", że włożono mi w usta zupełnie nieprawdziwe zdania. Powiedziałam wtedy, że nie zgadzam się na książkę, w której jest tyle krzywdzących i przeinaczonych faktów. Powiedziała wtedy, że zostaną zmienione, ale nie zostało zmienione nic – dodała Skiba.