Makabryczna historia. Morderczyni piekła ciastka ze zwłok

Domowe ciasteczka i mydła

Na pierwszą ofiarę wybrała starą pannę Faustinę Setti, która pomimo wieku 73 lat, nadal marzyła o wyjściu za mąż. Leonarda zwabiła kobietę do swojego domu pod przykrywką znalezienia dla niej odpowiedniego kandydata. Miał nim być mieszkający w innej miejscowości znajomy Cianciulli. W trakcie spotkania zaserwowała Faustinie napój doprawiony narkotykiem. Gdy ofiara straciła przytomność, Leonarda zabiła ją siekierą i pocięła ciało na kawałki. Następnie wrzuciła szczątki do kotła i poddała obróbce przy użyciu sody kaustycznej, wykorzystywanej do produkcji mydła. Powstałą ciecz wylała do kanalizacji. Krew poddała procesowi koagulacji, po czym wysuszyła i zmieszała z innymi składnikami. Przyrządziła z nich ciasteczka, którymi częstowała znajomych, rodzinę oraz swoich klientów. Leonarda przygarnęła również oszczędności Faustiny – 30 000 lirów. Jako zapłatę za "pomoc".