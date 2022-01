Łzy od śmiechu czy śmiech przez łzy? Tom Phillips i jego "Ludzie. Krótka historia o tym, jak s*ieprzyliśmy wszystko"

Kolejne stacje to kolejne etapy ewolucji człowieka. A co etap, to wpadka. Kiedy wiele wieków temu uznaliśmy, że możemy osiąść w jednym miejscu i zacząć żyć z rolnictwa, daliśmy kolejnym pokoleniom podstawy do przekonania, że możemy podporządkować sobie naturę, która będzie nam służyć bez słowa sprzeciwu czy konsekwencji. Dalekosiężne skutki? Chociażby wyschnięcie Jeziora Aralskiego, jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku znajdującego się w czołówce największych śródlądowych zbiorników wodnych na Ziemi. Ktoś bowiem uznał, że zmieni bieg dwóch rzek, by uprawiać na pustyni bawełnę. Myślał przy tym, że nie wpłynie to znacząco na nic innego, poza pustynią, która przemieni się w pola pieniędzmi i bawełną płynące.