Łupieżcy umysłów z CIA. Tajemnice programu MK-Ultra

Wbrew pozorom Dietyloamid kwasu D-lizergowego to nie żaden językowy łamaniec, lecz chemiczna nazwa LSD. To z nim naukowy szef projektu, Sidney Gottlieb, wiązał największe nadzieje. Co ciekawe, niewiele brakowało, by właśnie testy z LSD doprowadziły do błyskawicznego zamknięcia programu.