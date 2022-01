Lucy Maud Montgomery. Smutna prawda o autorce kultowych książek

Ambitna dama

Maud okazała się pilną uczennicą. Wiedzę niemalże chłonęła, a czas wolny od 9 roku życia spędzała na pisaniu wierszy oraz dziennika. To on i listy do bliskich odkryją później prawdziwe oblicze ukochanej pisarki Kanadyjczyków, burząc obraz zbudowany na powierzchownym odbiorze jej twórczości. Gdy Montgomery skończyła 16 lat została wysłana do ojca. W jego nowym domu nie wytrzymała jednak długo z powodu ciągłych konfliktów z macochą oraz braku relacji z przyrodnim rodzeństwem. Po roku wróciła na Wyspę Księcia Edwarda. Gorycz tego czasu osłodziła jej wiadomość o pierwszej publikacji jej utworu. W grudniu 1890 roku gazeta "Prince Edward Island The Patriot" wydrukowała jej wiersz "On Cape LeForce".