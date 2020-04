"Lucky Luke. Most na Missisipi" - recenzja

Oczywiście wydarzenia przedstawione w komiksie tylko w niewielkim stopniu odpowiadają tym rzeczywistym, chociaż pojawiający się tutaj inżynier James Buchanan Eads naprawdę musiał pokonać wiele trudności, zanim udało mu się zbudować ogromny most na Missisipi w Saint Louis. Trzeba jednak zaznaczyć, że niekoniecznie wynikały one z knowań czarnych charakterów – jak możemy to obserwować w albumie, który stworzyli Morris (rysunki) oraz Xavier Fauche i Jean Léturgie (scenariusz).