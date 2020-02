Lekcje rysowania. Ręce

Ręka to podstawowe narzędzie rysownika, ale to także część ciała najtrudniejsza do rysowania! Książka adresowana jest do malarzy i ilustratorów pragnących udoskonalić swój warsztat: proponuje ponad 200 wzorów rąk, ukazanych w różnych pozycjach. Gra na instrumentach, trzymanie szklanki, podnoszenie ciężkich przedmiotów, wskazywanie kierunku, pstrykanie, zaciskanie pięści - plansze pokazujące budowę oraz proporcje pomogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób pracują mięśnie i stawy oraz dlaczego niektóre ruchy są po prostu niemożliwe.