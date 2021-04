Lee Child przekazał Reachera w ręce brata. Ten mówi, z czego to wynika

Kiedy zaczynałem pisać, nie chciałem być ani trochę kojarzony z bratem, aby dojść do czegoś bez podpierania się jego nazwiskiem. Oczywiście Child to pseudonim, dlatego było to dość łatwe pod kątem praktycznym. Starałem się też nie naśladować jego pisania, żeby nikt, czytając moje powieści, nie zarzucił mi, że kopiuję brata. Lecz kiedy przyszło do pisania Reachera, wszystko obróciło się o 180 stopni, bo z jednej strony przyjąłem to samo nazwisko, a z drugiej dopasowałem się do jego stylu. Był to pomysł Lee, który uznał, że jeśli ktoś nie będzie świadomy tego naszego transferu, to mógłby czuć się poniekąd zagubiony, kiedy na okładce zobaczy zupełnie inne nazwisko. Mnie nie robiło to z kolei absolutnie żadnej różnicy. Istotne było dla mnie pisanie książek, a nie jak mnie podpiszą. Ale nie był to ze strony Lee żaden wymóg, bynajmniej.