Leczenie przewlekłego bólu to droga donikąd? Ekspert obala mity

Być może w przyszłości, zamiast zmierzać do stosowania metod psychologicznych w celu uczenia ludzi akceptowania bólu i poprawy funkcjonowania, techniki behawioralne będą na tyle dokładne i ukierunkowane, żeby redukować samo odczuwanie bólu. Według autorów artykułu zatytułowanego "When pain gets stuck: The evolution of pain chronification and treatment resistance" ("Gdy ból jest blokowany: Ewolucja chronifikacji bólu i odporności na leczenie") istnieje potrzeba ściślejszego związku między neurobiologią bólu a próbami wpływania na zachowanie.