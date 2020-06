Lech Wałęsa, jakiego nie znacie. Prywatne zdjęcia legendy Solidarności

Rok 1985, wieś Krypy w powiecie węgrowskim, rodzinna wioska Danuty Wałęsy. Wakacje. Anna Domińska, córka Wałęsy, widoczna tu na zdjęciu jako mała dziewczynka, mówi: - Moja mama z tatą droczyli się wtedy trochę na żarty i mama mówiła, że ojciec nie umie doić krów. A tata zarzekał się, że umie, no i usiadł, żeby jej to udowodnić.

1983 rok, Wałęsa wraca do pracy w stoczni naprawiać wózki z napędem elektrycznym. Lech Wałęsa: - Lubiłem majsterkować, naprawiać i byłem w tym dobry. Zresztą robię to do dzisiaj. No, ale już nie na etacie stoczniowca. Po pracy umysłowej najlepiej odpoczywać, pracując fizycznie.