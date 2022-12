Książki papierowe czy e-booki – co jest bardziej eko?

Polacy dostrzegają wiele korzyści korzystania z e-booków, przede wszystkim to, że nie muszą nosić przy sobie ciężkich książek na co dzień. Przydaje się to w szczególności podczas wyjazdów turystycznych. 32 proc. respondentów wskazało, że dzięki e-bookom można mieć dostęp do wszystkich książek ze swojej biblioteczki w każdej sytuacji. Są wygodne w korzystaniu. Nie bez znaczenia jest też niższa cena niż książek papierowych.