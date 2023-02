Wstydliwa przypadłość księcia Harry'ego. Wie, że wszyscy to widzą

Książka księcia Harry'ego do polskich księgarń trafiła 22 lutego. Dość powiedzieć, że autobiografia "Ten drugi" już wcześniej wywołała burzę medialną. Fragmenty książki wyciekły do mediów na kilka dni przed jej oficjalną premierą w Wielkiej Brytanii. To właśnie z nich dowiedzieliśmy się, że młodszy syn króla Karola III nie oszczędza rodziny królewskiej. Oberwało się zarówno Williamowi i Kate, jak i Karolowi i Camilli.